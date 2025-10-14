https://news.day.az/azerinews/1788130.html Bulvarda yenidən fəaliyyətə başlayan atraksionlardan birdəfəlik istifadənin qiyməti neçəyə olacaq? - FOTO Dənizkənarı Milli Parkda yenidən fəaliyyətə başlayan attraksionlardan birdəfəlik istifafə üçün bilet qiyməti dörd manat təşkil edir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dənizkənarı Bulvar İsarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yeni attraksionlar - əvvəlki yerində fəaliyyətə başlayır.
Bulvarda yenidən fəaliyyətə başlayan atraksionlardan birdəfəlik istifadənin qiyməti neçəyə olacaq? - FOTO
Dənizkənarı Milli Parkda yenidən fəaliyyətə başlayan attraksionlardan birdəfəlik istifafə üçün bilet qiyməti dörd manat təşkil edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dənizkənarı Bulvar İsarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yeni attraksionlar - əvvəlki yerində fəaliyyətə başlayır. Bu dəfə ziyarətçilər üçün rahat və innovativ sistemlər tətbiq olunub.
Belə ki, kassa ilə yanaşı bilet terminalları da mövcuddur. Bu terminal vasitəsilə cəmi üç toxunuşla bilet əldə etmək mümkündür.
Qeyd edilib ki, boyu 120 sm-dən aşağı olan şəxslərin attraksionlara minməyi qadağandır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре