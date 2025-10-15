Cabir İmanovun qızları ilə arxiv VİDEOsu kövrəltdi

49 yaşında qəfil vəfat edən Əməkdar artist Cabir İmanovun konsertlərinin birində qızları ilə arxiv görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən video izləyiciləri kövrəldib.

Atasını təbrik edib, çiçək təqdim edən qızın gözlərinin dolmasına özü və qardaşı Tahir İmanov biganə qala bilmir. 

Sözügedən anlar diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, Cabir İmanov sentyabrın 29-da ürəktutmadan vəfat edib.