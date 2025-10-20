https://news.day.az/azerinews/1789368.html Ofeliya Şabanova təzə avtomobilini vurdu Müğənni Ofeliya Şabanova qonaq olduğu "Rəngarəng" verilişində maraqlı açıqlama ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bildirib ki, yeni aldıqları avtomobili ilə qəza keçiriblər. Hadisənin təfərrüatlarını açıqlamasa da, Ofeliya Şabanova onlara göz dəydiklərini bildirib.
Ofeliya Şabanova təzə avtomobilini vurdu
Müğənni Ofeliya Şabanova qonaq olduğu "Rəngarəng" verilişində maraqlı açıqlama ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bildirib ki, yeni aldıqları avtomobili ilə qəza keçiriblər. Hadisənin təfərrüatlarını açıqlamasa da, Ofeliya Şabanova onlara göz dəydiklərini bildirib.
Qeyd edək ki, müğənni bu günlərdə sənət fəaliyyəti ilə yanaşı şəxsi həyatı ilə bağlı açıqlamaları ilə də gündəmdədir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре