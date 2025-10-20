https://news.day.az/azerinews/1789455.html Toyda işıqlar SÖNDÜ - Qonaqlar qaranlıqda qaldı - VİDEO Bakıda yerləşən "Təbrik" Şadlıq Sarayında keçirilən toy mərasimi zamanı gözlənilmədən işıqlar sönüb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məclisdə iştirak edən qonaqların sözlərinə görə, elektrik enerjisi bir anda kəsilib və zal tam qaranlığa bürünüb. Bu isə 1 saata yaxın davam edib.
Toyda işıqlar SÖNDÜ - Qonaqlar qaranlıqda qaldı - VİDEO
Bakıda yerləşən "Təbrik" Şadlıq Sarayında keçirilən toy mərasimi zamanı gözlənilmədən işıqlar sönüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məclisdə iştirak edən qonaqların sözlərinə görə, elektrik enerjisi bir anda kəsilib və zal tam qaranlığa bürünüb. Bu isə 1 saata yaxın davam edib.
Hadisə yerinə şadlıq sarayının texniki heyəti cəlb olunub. Onların müdaxiləsindən sonra işıq bərpa edilib və məclis davam etdirilib.
Elektrik kəsintisinin səbəbləri barədə məlumat yoxdur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре