Toyda işıqlar SÖNDÜ

Bakıda yerləşən "Təbrik" Şadlıq Sarayında keçirilən toy mərasimi zamanı gözlənilmədən işıqlar sönüb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məclisdə iştirak edən qonaqların sözlərinə görə, elektrik enerjisi bir anda kəsilib və zal tam qaranlığa bürünüb. Bu isə 1 saata yaxın davam edib.

Hadisə yerinə şadlıq sarayının texniki heyəti cəlb olunub. Onların müdaxiləsindən sonra işıq bərpa edilib və məclis davam etdirilib.

Elektrik kəsintisinin səbəbləri barədə məlumat yoxdur. 