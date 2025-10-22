https://news.day.az/azerinews/1789965.html Qarabağa getmək üçün rüsum ödəmək lazımdır? - DİN-dən cavab İşğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər etmək istəyən vətəndaşların "E-Polis" mobil tətbiqi vasitəsilə qeydiyyatdan keçib rahat gedə bilərlər. Bu barədə Day.Az-a DİN-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, müraciət prosesi tamamilə pulsuzdur və heç bir əlavə rüsum və ya ödəniş tələb olunmur.
