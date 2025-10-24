https://news.day.az/azerinews/1790533.html Cabir İmanovun birinci evliliyindən olan qızları - VİDEO Mərhum Əməkdar artist Cabir İmanovun birinci evliliyindən olan qızlarının sosial mediada görüntüsü yayılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən görüntülər izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Paylaşımda aktyorun qızları ilə xoşbəxt anları əks olunub.
Qeyd edək ki, Cabir İmanov 29 sentyabr 2025-ci il tarixində Bakıda idman zalında ürək tutması nəticəsində vəfat edib.
