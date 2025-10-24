https://news.day.az/azerinews/1790557.html "Birinci ərim xəstə idi, "mamauşağı"..." - Zaurun verilişində maraqlı etiraf - VİDEO Zaurun aparıcılıq etdiyi "Bizimləsən" verilişində maraqlı anlar yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, verilişə qatılan Gülüstan adlı qadın açıqlamaları ilə diqqət çəkib. O, ailə qurduğu şəxsin əqli problemləri olduğunu iddia edib və övladının əsl atasının axtarışına çıxıb. "Birinci ərim xəstə idi, "mamauşağı".
"Birinci ərim xəstə idi, "mamauşağı"..." - Zaurun verilişində maraqlı etiraf - VİDEO
Zaurun aparıcılıq etdiyi "Bizimləsən" verilişində maraqlı anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, verilişə qatılan Gülüstan adlı qadın açıqlamaları ilə diqqət çəkib. O, ailə qurduğu şəxsin əqli problemləri olduğunu iddia edib və övladının əsl atasının axtarışına çıxıb.
"Birinci ərim xəstə idi, "mamauşağı". Evdə qazan qapağı götürüb maşın sürürdü. Xalamın məsləhəti ilə ailə qurmuşdum".
Ətraflı videoda:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре