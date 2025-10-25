https://news.day.az/azerinews/1790697.html Paytaxtda Zəfər konserti olacaq Noyabrın 8-də Dənizkənarı Milli Parkda Zəfər Günü münasibəti ilə konsert olacaq.
Paytaxtda Zəfər konserti olacaq
Noyabrın 8-də Dənizkənarı Milli Parkda Zəfər Günü münasibəti ilə konsert olacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək bayram konsertində Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustaları - müğənnilər, rəqs kollektivləri çıxış edəcək.
Konsertin sonunda atəşfəşanlıq olacaq.
