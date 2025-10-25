“Kişi gözə gələcək”

Xalq artisti Afaq Bəşirqızı həyat yoldaşı Əhməd Təhməzovla ad günündə mahnı ifa etməsindən danışıb.

Day.Az olay-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "Qonaqcanlı"da həmin anlar göstərilərkən maraqlı reaksiya verib. Bəşirqızının ani çıxışı qonaqları da güldürüb:

"Kişiylə yenə oxuyuruq. Özüm də utanıram. Kişi gözə gələcək. İkimizin də qızdırması 40 dərəcəyə qalxmışdı. Bir təhər sağalmışıq". 