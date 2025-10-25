https://news.day.az/azerinews/1790703.html “Kişi gözə gələcək” - Xalq artisti həyat yoldaşından danışdı Xalq artisti Afaq Bəşirqızı həyat yoldaşı Əhməd Təhməzovla ad günündə mahnı ifa etməsindən danışıb. Day.Az olay-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "Qonaqcanlı"da həmin anlar göstərilərkən maraqlı reaksiya verib. Bəşirqızının ani çıxışı qonaqları da güldürüb: "Kişiylə yenə oxuyuruq. Özüm də utanıram. Kişi gözə gələcək.
“Kişi gözə gələcək” - Xalq artisti həyat yoldaşından danışdı
Xalq artisti Afaq Bəşirqızı həyat yoldaşı Əhməd Təhməzovla ad günündə mahnı ifa etməsindən danışıb.
Day.Az olay-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "Qonaqcanlı"da həmin anlar göstərilərkən maraqlı reaksiya verib. Bəşirqızının ani çıxışı qonaqları da güldürüb:
"Kişiylə yenə oxuyuruq. Özüm də utanıram. Kişi gözə gələcək. İkimizin də qızdırması 40 dərəcəyə qalxmışdı. Bir təhər sağalmışıq".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре