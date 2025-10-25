Bu gün ali təhsilin əlçatanlığı əhəmiyyətli dərəcədə artıb - Nazir müavini
Azərbaycanda xaricdə təhsil üzrə yeni dövlət proqramı istifadəyə verilib. Proqram çərçivəsində 500 tələbə müxtəlif səviyyələr üzrə dünyanın aparıcı xarici universitetlərində təhsil ala biləcək.
Trend xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən "Avropada təhsil" sərgisinin açılışında çıxış edən elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli bildirib.
O, təxminən 200 tələbənin Avropa universitetlərində təhsil almağı seçdiyini və gələcəkdə bu göstəricinin artacağına əmin olduğunu qeyd edib.
Nazir müavininin sözlərinə görə, son illərdə Azərbaycanda təhsil sisteminin inkişafı və onun əlçatanlığının artırılması istiqamətində bir sıra islahatlar həyata keçirilir.
"Dövlət başçısının sərəncamlarına əsasən, 2022-ci ildən etibarən ölkədə təhsil sahəsində genişmiqyaslı dəyişikliklər aparılıb. Bu gün ali təhsilin əlçatanlığı əhəmiyyətli dərəcədə artıb, dövlət sifarişli yerlərin və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən proqramların sayı da xeyli yüksəlib", - deyə Həsən Həsənli vurğulayıb.
O əlavə edib ki, Azərbaycanda tələbələrin təxminən 50 faizi ödənişsiz ali təhsil alır.
Nazir müavini, həmçinin müasir iqtisadiyyat üçün təhsil sisteminin və ixtisaslı kadr hazırlığının inkişafının vacibliyini qeyd edib:
"Elm və təhsil olmadan biz müasir dünyada zəruri olan bilik, bacarıq və kompetensiyalara sahib ola bilmərik," - deyə o fikrini yekunlaşdırıb.
