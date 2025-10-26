https://news.day.az/azerinews/1790967.html Zərdabda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib Zərdabda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə günorta saatlarında Ağcabədi-Zərdab avtomobil yolunda baş verib. AZƏRTAC-ın məlumatına görə, hərəkətdə olan iki minik avtomobili toqquşub. Qəza nəticəsində bir nəfər həyatını itirib. Hadisənin təfərrüatları və ölümün səbəbi araşdırmalardan sonra məlum olacaq.
