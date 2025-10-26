https://news.day.az/azerinews/1790996.html Türkiyədə zəlzələ oldu Türkiyənin Diyarbakır vilayətində 4 bal gücündə zəlzələ olub. Milli.Az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar yerin 13,15 kilometr dərinliyində qeydə alınıb. Dağıntı və təlafat barədə hələlik məlumat yoxdur.
