Türkiyədə zəlzələ oldu

Türkiyənin Diyarbakır vilayətində 4 bal gücündə zəlzələ olub.

Milli.Az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar yerin 13,15 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.

Dağıntı və təlafat barədə hələlik məlumat yoxdur.