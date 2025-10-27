Pakistan qırıcıları Bakı səmasında

Bu dəqiqələrdə Bakıda qırıcılarımızın təlimi keçirilir.

Day.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın Pakistandan aldığı JF-17 qırıcı təyyarələri havaya qaldırılıb və uçuş əməliyyatlarını yerinə yetirib.

Təlimdən görüntüləri təqdim edirik: