Pakistan qırıcıları Bakı səmasında - VİDEO Bu dəqiqələrdə Bakıda qırıcılarımızın təlimi keçirilir. Day.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın Pakistandan aldığı JF-17 qırıcı təyyarələri havaya qaldırılıb və uçuş əməliyyatlarını yerinə yetirib. Təlimdən görüntüləri təqdim edirik:
Pakistan qırıcıları Bakı səmasında - VİDEO
Bu dəqiqələrdə Bakıda qırıcılarımızın təlimi keçirilir.
Day.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın Pakistandan aldığı JF-17 qırıcı təyyarələri havaya qaldırılıb və uçuş əməliyyatlarını yerinə yetirib.
Təlimdən görüntüləri təqdim edirik:
