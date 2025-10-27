https://news.day.az/azerinews/1791239.html “Sumqayıt” “Sabah”ın basketbolçusunu icarəyə götürdü "Sumqayıt" daha bir basketbolçunun keçidini reallaşdırıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb. Məlumata görə, komanda müqavilə ilə "Sabah"a məxsus olan Hüseyn Qaflanovu icarəyə götürüb.
“Sumqayıt” “Sabah”ın basketbolçusunu icarəyə götürdü
"Sumqayıt" daha bir basketbolçunun keçidini reallaşdırıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.
Məlumata görə, komanda müqavilə ilə "Sabah"a məxsus olan Hüseyn Qaflanovu icarəyə götürüb.
O, daha əvvəl İspaniyanın "Real Madrid" və "Valensiya", "Cənubi Kaliforniya" akademiyalarında, eləcə də VKM, "DME Wisconsin" kimi klublarda çıxış edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре