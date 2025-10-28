"Arka sokaklar"ın ulduzu dəyişimi ilə təəccübləndirdi - VİDEO
Məşhur "Arka Sokaklar" serialının sevilən obrazı "Hüsnü Çoban"ı canlandıran aktyor Özgür Ozanın görüntüləri sosial mediada maraq doğurub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 59 yaşlı aktyorun idman zalında çəkilən videosu izləyicilərin diqqətini çəkib.
Paylaşılan kadrlarda Ozanın fit bədən quruluşu və enerjili görünüşü izləyicilər tərəfindən təriflənib.
Sosial media istifadəçiləri onun yaşına baxmayaraq, belə formada qalmasını "nümunəvi" adlandırıblar. Bir çox izləyici "Komiser Hüsnü hələ də formadadır" və "Arka Sokaklar onu gənc saxlayıb" kimi şərhlər yazıblar.
Özgür Ozanın idman zalından görüntüləri qısa zamanda geniş yayılaraq sosial mediada gündəm olub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре