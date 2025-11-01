https://news.day.az/azerinews/1792402.html Azərbaycanın şahinləri Bakı səmasında - Zəfər paradına hazırlıqdan GÖRÜNTÜLƏR 44 günlük Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizə həsr olunan Qələbə Paradına hazırlıqlar davam edir. Day.Az xəbər verir ki, qırıcı təyyarələr və helikopterlər Bakı səmasında məşq uçuşları həyata keçiriblər. Qeyd edək ki, Qələbə Paradı noyabrın 8-də - Zəfər Günündə keçiriləcək.
