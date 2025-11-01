Azərbaycanın şahinləri Bakı səmasında

44 günlük Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizə həsr olunan Qələbə Paradına hazırlıqlar davam edir.

Day.Az xəbər verir ki, qırıcı təyyarələr və helikopterlər Bakı səmasında məşq uçuşları həyata keçiriblər.

Qeyd edək ki, Qələbə Paradı noyabrın 8-də - Zəfər Günündə keçiriləcək.