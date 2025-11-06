AYİB Azərbaycanda gənc sahibkarlara dəstək məqsədilə kreditin ayrılması imkanını nəzərdən keçirir
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) "Cənubi Qafqazda Gənclər Biznesdə" (Youth in Business for Caucasus) proqramı çərçivəsində Azərbaycanda gənc sahibkarlara məxsus və ya onlar tərəfindən idarə olunan mikro, kiçik və orta biznesi dəstəkləmək məqsədilə 20 milyon dollara qədər həcmdə əsas kreditin ayrılması imkanını nəzərdən keçirir.
Day.Az Banka istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, kredit "AccessBank"a iki bərabər tranşla təqdim olunacaq. Hər bir tranşın müddəti üç il olacaq, o cümlədən bir illik güzəşt dövrü nəzərdə tutulur, daha sonra isə bərabər altıaylıq ödənişlər həyata keçiriləcək. İkinci tranşın ayrılması ilə bağlı yekun qərar AYİB rəhbərliyinə həvalə ediləcək.
Layihə təsdiqlənəcəyi təqdirdə, onun məqsədi gənclərə məxsus MKOB-lərin kreditləşmə həcmini artırmaq, institusional potensialı gücləndirmək, həmçinin Azərbaycanda gənc sahibkar və menecerlərə bilik və bacarıqların ötürülməsinə töhfə verməkdir.
Təşəbbüs həmçinin Qafqaz regionu üçün innovativ alətlərin tətbiqini nəzərdə tutur - nəticələrə əsaslanan mükafat mexanizmi (Result-Based Compensation, RBC) və ilkin zərərin qarşılanması mexanizmi (First Loss Risk Cover, FLRC). Bu alətlər tərəfdaş bankda gənclərin kreditləşmə infrastrukturunun inkişafına, eləcə də gənc borcalanlara daha əlverişli şərtlərin - faiz dərəcələrinin azaldılması və girov tələblərinin yumşaldılmasının - təmin edilməsinə xidmət edir.
Ümumilikdə, layihə inklüziv maliyyələşdirmənin inkişafına və Azərbaycandakı aşağı gəlirli gənc sahibkarlar seqmentinin ehtiyaclarının daha dərindən öyrənilməsinə yönəlib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре