"İncəsənət adamları barışığa aparan yolda daha böyük rol oynamalıdırlar" - Əliyar Əlimirzəyev "Tofiq Abbasovla Dialoq" verilişində - FOTO - VİDEO
"Baku Network" ekspert platformasında "Tofiq Abbasovla Dialoq" analitik layihəsinin yeni buraxılışı yayımlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, verilişin budəfəki qonağı Azərbaycanın Xalq rəssamı Əliyar Əlimirzəyev olub.
Verilişdə qonaq öz sənətinin fəlsəfəsi, cəmiyyət üçün asan olmayan şəraitdə rəssamın daxili aləmi və incəsənətin xalqların barışıq prosesində oynadığı rol barədə danışıb.
Ə. Əlimirzəyev qeyd edib ki, onun üçün rəssamlıqda əsas olan predmetin özü deyil, onun enerjisi və dövrün daxili əksidir:
"Ruh halından yaradıcılıq istəyi yaranır. Mən çalışıram ki, predmeti deyil, həmin predmetin halını, zamanın halını təsvir edim. Biz müharibələr, dağıntılar, aqressiya yaşadıq. Bütün bunlar qorxulu bir yuxu kimi iz buraxır".
O, eyni zamanda əminliyini bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh mümkündür. Lakin onun sözlərinə görə, bunun üçün qarşılıqlı anlayış yoluna başlamaq lazımdır.
"Əbədi belə yaşamaq olmaz. İstəsək də, istəməsək də, biz qonşuyuq. İncəsənət adamları barışığa aparan yolda daha böyük rol oynamalıdırlar, necə deyərlər, incəsənət vasitəsilə sülhə. Bunun başqa alternativi yoxdur", - rəssam əlavə edib.
Azərbaycan və Ermənistan arasında mədəni əlaqələrin perspektivlərindən danışarkən rəssam, yaradıcı ziyalıların görüşlərini təşkil etməyi təklif edib və belə görüşlərin dialoq üçün platforma ola biləcəyini qeyd edib.
Söhbətin sonunda isə Ə. Əlimirzəyev yaradıcılığı yola bənzədib: "Yol bir rəmzdir. O, irəliyə, ümidə, işıqlı gələcəyə aparır. Əsas olan bu yolda getməkdir".
Verilişin tam videoyazısını oxuculara təqdim edirik:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре