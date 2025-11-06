https://news.day.az/azerinews/1793565.html 2-ci dəfə evlənən ərinin xanımını rəqs edib qarşıladı - VİDEO Dağıstanda birinci arvadın ikinci arvadı toyda qarşılaması gündəm olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ikinci dəfə ailə quran kişinin toyundan yayılan görüntülər sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib. Kadrlarda kişinin birinci həyat yoldaşının toy mərasimində rəqs edərək ərinin ikinci xanımını qarşılaması əks olunub.
