Mənzurə Musayeva avtomobil qəzası keçirdi

"Çox ciddi qəza idi, amma Allaha şükür olsun ki, özümə ciddi xəsarət dəyməyib. Hadisə Zərifə Əliyeva adına göz xəstəxanasının yanında baş verib. Maşına ciddi ziyan dəyib, məbləğ olduqca yüksəkdir. Allaha şükür ki, özümə heç nə olmayıb. Dəymiş ziyanın məbləği hələ ki, tam dəqiq məlum deyil. O sığorta şirkətinin hesablamasından sonra müəyyən olunacaq. Amma az deyil. Məni sevənlər narahat olmasın, yaxşıyam".
