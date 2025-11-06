Azərbaycan Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiyaya qoşulub

Azərbaycan Respublikası "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Qanun imzalayıb.

Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikası 2021-ci il yanvarın 27-də Paris şəhərində imzalanmış "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulub.