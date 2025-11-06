https://news.day.az/azerinews/1793606.html Azərbaycan Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiyaya qoşulub Azərbaycan Respublikası "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Qanun imzalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Qanun imzalayıb.
Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikası 2021-ci il yanvarın 27-də Paris şəhərində imzalanmış "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulub.
