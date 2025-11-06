4500 abonent qazsız qalacaq

Şəmkirdə 4500 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"İB məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Şəmkir XS-i ərazisində Şəmkir QPS-dan "Süd Kombinatı" orta təzyiqli, daşıyıcı qaz xəttindən qidalanan Şəmkir şəhəri E.Allahverdiyev 22 ünvanında yerləşən Qarayev Cahan Rəhman oğluna məxsus obyektin qarşısından keçən d159 mm-lik qaz xəttinin abonentin öz hesabına Podaratçı təşkilat tərəfindən yeri dəyişdiriləcək.

Bu məqsədlə 07.11.2025-ci tarixdən saat 10:00-dan işlər başa çatanadək (Şəmkir şəhərinin bir hissəsi 4500 abonent) qaz təchizatının d150 mm-lik siyirtmədən daxildən dayandırılacaqdır.