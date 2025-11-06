https://news.day.az/azerinews/1793620.html 4500 abonent qazsız qalacaq Şəmkirdə 4500 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"İB məlumat yayıb.
4500 abonent qazsız qalacaq
Şəmkirdə 4500 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Şəmkir XS-i ərazisində Şəmkir QPS-dan "Süd Kombinatı" orta təzyiqli, daşıyıcı qaz xəttindən qidalanan Şəmkir şəhəri E.Allahverdiyev 22 ünvanında yerləşən Qarayev Cahan Rəhman oğluna məxsus obyektin qarşısından keçən d159 mm-lik qaz xəttinin abonentin öz hesabına Podaratçı təşkilat tərəfindən yeri dəyişdiriləcək.
Bu məqsədlə 07.11.2025-ci tarixdən saat 10:00-dan işlər başa çatanadək (Şəmkir şəhərinin bir hissəsi 4500 abonent) qaz təchizatının d150 mm-lik siyirtmədən daxildən dayandırılacaqdır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре