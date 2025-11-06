Karbohidrogenlərin əlverişli qiymətləri Azərbaycanın fiskal mövqeyini və ödəniş balansını dəstəkləyəcək - S&P
Karbohidrogenlərin əlverişli qiymətlərinin Azərbaycanın fiskal mövqeyini və ödəniş balansını gücləndirəcəyi gözlənilir.
Day.Az bu barədə "S&P Global Ratings"ə istinadən xəbər verir.
"S&P Global Ratings"in proqnozlarına görə, əsas neft yataqlarının köhnəlməsi və neft hasilatının uzunmüddətli tədrici azalması fonunda ölkənin ÜDM-i 2025-2026-cı illərdə təxminən 2% artacaq. Yeni qaz təchizatları isə bu azalmanı tam kompensasiya edə bilməyəcək.
"Buna baxmayaraq, karbohidrogenlərin əlverişli qiymətləri bu il Azərbaycanın fiskal mövqeyini və ödəniş balansını dəstəkləyəcək. Ölkənin bank sistemi inkişaf göstərir; buna yüksək xammal qiymətləri və illik kredit artımının stimullaşdırılması təsir edir. Proqnozlarımıza görə, 2025-ci ildə kreditlərin illik artımı təxminən 15% olacaq. Bundan əlavə, yaşayış mənzillərinin qiymətləri də davamlı olaraq artır. Biz Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlığı Standartlarına (IFRS) əsasən problemli kreditlərin (stage 3) payını 5,0-5,5%, kredit xərclərini isə 2025-ci ildə 1,0-1,2% səviyyəsində qiymətləndiririk", - deyə "S&P" son hesabatında bildirir.
"S&P" qeyd edir ki, sahə risklərindəki müsbət tendensiya Azərbaycanın maliyyə institutlarına nəzarət və tənzimləmə sahəsində 2024-2026-cı illər üçün maliyyə sektorunun inkişaf strategiyası çərçivəsində həyata keçirilən modernləşdirmə tədbirlərini əks etdirir.
"Biz hesab edirik ki, bu təşəbbüslər həyata keçirildikdən sonra Azərbaycanda tənzimləmə və nəzarət beynəlxalq standartlara yaxınlaşa bilər, mövcud zəif baza olmasına baxmayaraq. Bu həmçinin bank sektorunda korporativ idarəetmə və şəffaflığın səviyyəsini yüksəldə bilər. Bizim fikrimizcə, Azərbaycan bankları son yeddi ildə dayanıqlı maliyyə profili nümayiş etdirib, bu isə əmanət bazasının artımı ilə mümkün olub. Əmanətlərin dollarlaşması tədricən region ölkələrinin səviyyəsinə endi, lakin kreditlərin dollarlaşmasından hələ də xeyli yüksəkdir ki, bu da bankların xarici valyutadakı aktivləri və öhdəlikləri arasında valyuta disbalansına səbəb olur", - deyə "S&P Global Ratings" vurğulayır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре