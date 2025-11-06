2025-ci il qeydiyyatlarda ən isti ikinci və ya üçüncü il olacaq - Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı
Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (WMO) yayımladığı yeni "2025 Qlobal İqlim Yeniləməsi" hesabatında 2025-ci ilin qeydiyyatlarda ən isti ikinci və ya üçüncü il olacağını bildirib.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Hesabatda vurğulanır ki:
Son 11 il rekord istiliklər dövrü olub, ən son üç il isə həmin dövr ərzində ən isti illər kimi qeydə alınıb.
2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında orta səth temperaturu sənaye öncəsi dövrün orta səviyyəsindən təxminən 1,42 °C yüksək olub.
Sera qazlarının rekord səviyyəyə çatması və okeanların istilik tutumunun artması 2025-ci ildə də davam edib.
Arktikada dəniz buzlarının örtüyü qeydiyyatlarda ən aşağı səviyyədə olub, Antarktika dəniz buzlarının səviyyəsi isə uzunmüddətli yüksəlmə meylini qoruyub.
Cari il ərzində baş verən ekstremal hava və iqlim hadisələri insanların həyatına və ərzaq sistemlərinə zərər verib, bir çox bölgədə köçkünlük halları artıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре