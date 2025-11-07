2025-ci ildə vəfat edən MƏŞHURLAR

2025-ci ilin bitməyinə 2 aydan az vaxt qalıb. Bu il Azərbaycan mədəniyyəti, kinosu və publisistikası xeyli itkiylə üzləşdi.

Day.Az xəbər verir ki, Bizim.Media 2025-ci ildə vəfat edən tanınmış azərbaycanlıların, ictimai xadimlərin siyahısını təqdim edir.

Azər Baxşəliyev

Azər Baxşəliyev 2025-ci ilin yanvarın 5-də aktyor 39 yaşında vəfat edib. Onun ölüm səbəbi böyrək çatışmazlığı idi.

Çimnaz Sultanova

Aktrisa yanvarın 15-də bağırsaq xərçəngindən dünyasını dəyişib. Onun 43 yaşı var idi.

Yasin Qaraməmmədli

Əməkdar jurnalist Yasin Qaraməmmədli fevralın 15-də vəfat edib. O, 86 yaşında uzun sürən xəstəlikdən sonra həyata gözlərini yumdu.

İlyas İsmayılov

Fevralın 17-də  Ədalət Partiyasının sədri, keçmiş baş prokuror İlyas İsmayılov 87 yaşında vəfat edib. Onun vəfat səbəbi multiorqan çatışmazlığı olub.

Ənvər Həsənov

Xalq artisti martın 16-da uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Onun 74 yaşı var idi.

Ziyadxan Əliyev

Əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev martın 16-da vəfat edib. Onun 76 yaşı var idi.

Nağdəli Xəlilov

Martın 17-də dünyasını dəyişən rəssam Nağdəli Xəlilovun 79 yaşı var idi.

Nicat Rzazadə

Aprelin 24-də isə rejissor Nicat Rzazadə vəfat edib. O uzun müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

Nadir İsrafilov

Tanınmış təhsil eksperti Nadir İsrafilov iyunun 28-də 73 yaşında vəfat edib.

Həsən Kür

Gənc şair iyulun 8-də beyin qanaması nəticəsində vəfat edib. Onun  29 yaşı var idi.

Soltan Abbas

92 yaşlı şair-publisist Soltan Abbas iyulun 19-da vəfat edib.

Xanhüseyn Kazımlı

Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının keçmiş sədri, sabiq deputat Xanhüseyn Kazımlı iyulun 24-də 83 yaşında vəfat edib.

Arif Babayev

Avqustun 1-də Xalq artisti, muğam sənətinin görkəmli nümayəndəsi Arif Babayev dünyasını dəyişib. Sənətkarın 87 yaşı var idi.

Brilyant Babayeva

Şəki Dövlət Dram Teatrının aktrisası Brilyant Babayeva avqustun 2-də vəfat edib.

Elçin Əfəndiyev

Avqustun 3-də Azərbaycanın Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev dünyasını dəyişib. Onun 82 yaşı var idi. Qeyd edək ki, mərhum yazıçı görkəmli dramaturq İlyas Əfəndiyevin oğlu idi.

Kəramət Şükürov

Avqustun 13-də şair, nasir, jurnalist Kəramət Şükürov vəfat edib. Onun meyiti küçədə aşkar olunub, vəfat səbəbi isə infarkt olub.

Vüqar Tapdıqlı

Avqustun 14-də yazıçı, prodüser Vüqar Tapdıqlı dünyasını dəyişib. Onun 63 yaşı var idi.

Vidadi Babanlı

"Şöhrət ordenli" yazıçı Vidadi Babanlı avqustun 16-da dünyasını dəyişib.

Məmməd İsmayıl

85 yaşlı şair, publisist Məmməd İsmayıl avqustun 19-da vəfat edib. Onun vəfat səbəbi ürək çatışmazlığı olub.

Arif Abdüloğlu

86 yaşlı şair, publisist Arif Abdüloğlu avqustun 20-də dünyasını dəyişib.

Zaur Məhərrəmov

Tanınmış rejissor, ssenarist Zaur Məhərrəmov avqustun 24-də vəfat edib. Onun 87 yaşı var idi.

Rüstəm Qaraxanlı

Jurnalist, siyasi şərhçi Rüstəm Qaraxanlı avqustun 27-də dünyasını dəyişib.

Nazim Bəykişiyev

Xalq rəssamı, Dövlət Mükafatı laureatı Nazim Bəykişiyev sentyabrın 8-də dünyasını dəyişib.

Hacı Murad Yagizarov

Azərbaycan teatr və kino aktyoru, xalq artisti Hacı Murad Yagizarov 13 sentyabr 2025-ci ildə Almaniyada vəfat edib. 16 sentyabrda nəşi Azərbaycana gətirilib. Təzəpir məscidində vida mərasimi keçirildikdən sonra İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

Cabir İmanov

Əməkdar artist Cabir İmanov sentyabrın 29-da infarkt səbəbilə həyatını itirib. Onun 49 yaşı var idi.

Oqtay Şirəliyev

Oktyabrın 3-də Azərbaycanın sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dünyasını dəyişib. Onun 75 yaşı var idi.

Əminə Yusifqızı

9 oktyabrda vəfat edən xalq artisti Əminə Yusifqızının 89 yaşı var idi.

Nizami Rəhmanlı

Oktyabrın 12-də vəfat edən jurnalist Nizami Rəhmanlının 73 yaşı var idi.

Əlisəmid Kür

Şair Əlisəmid Kür oktyabrın 13-də dünyasını dəyişib.

Ramiz Quliyev

Oktyabrın 15-də dünyasını dəyişən xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyevin 78 yaşı var idi.

Fatma Hüseynova

Məşhur pambıq ustası, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Fatma Hüseynova oktyabrın 16-da 86 yaşında vəfat edib.

Rəşad Bəxtiyarov

Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov oktyabrın 16-da uzunsürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.Onun 46 yaşı var idi.

Vahid Əliyev

Ötən gün isə əməkdar artist Vahid Əliyev vəfat edib. O, 73 yaşında dünyasını dəyişib. 