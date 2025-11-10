https://news.day.az/azerinews/1794452.html Səudiyyə Ərəbistanı Həcc mövsümü ilə bağlı hazırlıqların yarısını tamamladığını açıqlayıb Səudiyyə Ərəbistanı Həcc mövsümü ilə bağlı hazırlıqların yarısını tamamladığını açıqlayıb. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Həcc və Ümrə İşləri Nazirliyinin məlumatına görə, digər hazırlıq işlərinin təxminən 4 ay ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.
Səudiyyə Ərəbistanı Həcc mövsümü ilə bağlı hazırlıqların yarısını tamamladığını açıqlayıb
Səudiyyə Ərəbistanı Həcc mövsümü ilə bağlı hazırlıqların yarısını tamamladığını açıqlayıb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Həcc və Ümrə İşləri Nazirliyinin məlumatına görə, digər hazırlıq işlərinin təxminən 4 ay ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.
Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, hazırlıqlar ölkənin "2030 Hədəfləri" çərçivəsində həyata keçirilir və ziyarətçilərin rahatlığı üçün yeni xidmətlər tətbiq olunacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре