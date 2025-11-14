Küçədə yararsız vəziyyətdə qalan "BMW" yüksək vəzifəli şəxsin qardaşının imiş... - FOTO
Dələduzluq ittihamı ilə həbs edilən Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq rəhbəri Nazim İbrahimovun qardaşı Sahib İbrahimovun müsadirə edən əmlaklarından biri də "BMW 750LI" markalı avtomobildir.
Day.Az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, 10-AA-320 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil hazırda yararsız vəziyyətdədir. Təkərləri də olmayan maşın Yasamal rayonu ərazisində yerləşir.
Avtomobilin gələn ay dövlət hərracında satılacağı bildirilir.
Fotoda Sahib İbrahimov
Qeyd edək ki, S.İbrahimov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 6 il 9 ay müddətə azadlıqdan məhrum edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 (külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq), 308.2 (ağır nəticələrə səbəb olmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə) və 313-cü (vəzifə saxtakarlığı) maddələri üzrə təqsirli bilinib. Hacı İbrahim Nehrəmlinin də qardaşı olan Sahib İbrahimov "STS", "UNİX" və "Sahil-D Kompani" şirkətlərinin rəhbəridir.
