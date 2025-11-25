Köç karvanı Xocalının Xanyurdu kəndinə çatıb - FOTO
Noyabrın 25-də 38 nəfərdən ibarət 11 ailə Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə qayıtdı.
Day.Az xəbər verir ki, Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin Trend-ə verdiyi xəbərə görə, mənzillərin açarlarının təqdimat mərasimində çıxış edən Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin icraçı direktorunun müavini Mahmud Əfəndiyev bildirib ki, dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq, köçürülən ailələrin sosial təminatı və məşğulluğu istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir.
Sakinlər üçün iş imkanları yaradılır, sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyənlərə bütün zəruri dəstək göstərilir.
Xanyurdu kəndində elektrik, qaz, su, rabitə və digər mühüm infrastruktur tam şəkildə bərpa edilib, əhalinin rahat yaşayışı üçün bütün şərait yaradılıb.
Xəbər yenilənəcək
