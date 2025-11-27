https://news.day.az/azerinews/1798210.html Azərbaycanın ən hündür asma körpüsündə işlərin sona çatacağı vaxt açıqlandı Muğanlı-İsmayılı-Qəbələ yolunun 5-ci kilometrliyində inşa edilən, 76 m hündürlüyündə, 1186 metr uzunluğunda olan asma körpüsündə tikinti işləri 50%-dək icra olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli deyib.
Azərbaycanın ən hündür asma körpüsündə işlərin sona çatacağı vaxt açıqlandı
Muğanlı-İsmayılı-Qəbələ yolunun 5-ci kilometrliyində inşa edilən, 76 m hündürlüyündə, 1186 metr uzunluğunda olan asma körpüsündə tikinti işləri 50%-dək icra olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli deyib.
O, bildirib ki, körpüdə 2026-cı ilin sonunadək tam olaraq tikinti işləri yekunlaşdırılacaq.
Qeyd edək ki, əhalinin, yerli və xarici turistlərin rahat gediş-gəlişində xüsusi əhəmiyyətə malik Muğanlı-İsmayıllı-Qəbələ avtomobil yolunun 4.5-ci km-də Ağsuçay üzərində asma körpü inşa edilir. Layihə başa çatdıqda, bu, Azərbaycanın ən hündür asma körpüsü olacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре