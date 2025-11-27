Azərbaycanda manatla pul kütləsinin həcmi illik ifadədə artıb
Bu ilin noyabrın 1-nə Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsinin (M3 aqreqatı) həcmi 47,491 milyard manat təşkil edib.
Day.Az-ın Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən məlumına görə, bu, aylıq müqayisədə 495 milyon manat və ya 1% az, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən isə 3 milyard manat və ya 6,8% çoxdur.
Bundan başqa, 2025-ci ilin noyabrın 1-nə manatla pul kütləsinin (M2 aqreqatı) həcmi 37,027 milyard manat təşkil edib ki, bu da aylıq göstəriciyə nisbətən 160,7 milyon manat və ya 0,4% az, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən isə 2,4 milyard manat və ya 6,9% çoxdur.
Həmçinin hesabat dövründə M1 pul aqreqatı üzrə göstərici 29,031 milyard manata bərabər olub. Bu, aylıq müqayisədə 437,8 milyon manat və ya 1,5% az, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən isə 1,6 milyard manat və ya 5,8% çoxdur.
Eyni zamanda, bu ilin noyabrın 1-nə banklardan kənarda olan nağd pul kütləsi (M0 aqreqatı) 17,083 milyard manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 71,4 milyon manat və ya 0,4%, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən isə 1,3 milyard manat 8,5% çoxdur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре