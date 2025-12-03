AYİB Türkiyədə KOB-a dəstək məqsədilə türk bankına kredit ayıracaq
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) Türkiyədə kiçik və orta biznesə dəstəyi genişləndirmək, o cümlədən inklüziv artım və rəqəmsal investisiyaları inkişaf etdirmək məqsədilə "Akbank"a 130 milyon ABŞ dolları (112,4 milyon avro) məbləğində maliyyələşmə təqdim edib.
Day.Az bu barədə AYİB-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, maliyyələşmə paketi AYİB-in üç proqramı üzrə dəstəyi əhatə edir:
"Türkiye Women in Business II" proqramı çərçivəsində qadınların rəhbərlik etdiyi KOB-ların kreditləşdirilməsi üçün 70 milyon ABŞ dollarınadək (60,5 milyon avro) kredit;
Türkiyədə "Youth in Business" proqramı üzrə gənclərə məxsus KOB-ların maliyyələşdirilməsi üçün 50 milyon ABŞ dollarınadək (43,2 milyon avro) kredit;
"Türkiye Digital Transformation Financing Facility" çərçivəsində Türkiyənin istehsal sahəsində fəaliyyət göstərən KOB-ların rəqəmsal transformasiya üzrə investisiyalarını dəstəkləmək məqsədilə 10 milyon ABŞ dolları (8,6 milyon avro) məbləğində kredit.
"Müqavilə Avropa İttifaqının EFSD+ çərçivəsində "Growth4All" zəmanəti vasitəsilə ilkin itkilərin qarşılanması, eləcə də Türkiyənin Xəzinə və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Türkiyə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Təşkilatı (KOSGEB) və Kredit Zəmanət Fondu (KGF) vasitəsilə dəstəklənir.
