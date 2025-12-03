https://news.day.az/azerinews/1799601.html Həbsdən yeni çıxan Rəqsanə qızı ilə belə GÖRÜNTÜLƏNDİ - VİDEO Həbsdən azadlığa çıxan müğənni Rəqsanə İsmayılova sosial şəbəkələrdə yenidən gündəmə gəlib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun qızı Aysun İsmayılova ilə birlikdə çəkilən yeni görüntüləri izləyicilərin marağına səbəb olub. Sözügedən videoları Aysun öz şəxsi "İnstagram" hesabının hekayə bölümündə paylaşıb.
Həbsdən azadlığa çıxan müğənni Rəqsanə İsmayılova sosial şəbəkələrdə yenidən gündəmə gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun qızı Aysun İsmayılova ilə birlikdə çəkilən yeni görüntüləri izləyicilərin marağına səbəb olub.
Sözügedən videoları Aysun öz şəxsi "İnstagram" hesabının hekayə bölümündə paylaşıb. Ana-balanın paylaşımı diqqət çəkib.
Görüntülərdə Rəqsanə və Aysun birlikdə gözəllik salonunu ziyarət edərək öz görünüşlərinə əl gəzdiriblər. Daha sonra onların alış-verişə çıxdıqları da əks olunub.
Paylaşımlara sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən çoxsaylı rəylər yazılıb.
