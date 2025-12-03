Həbsdən yeni çıxan Rəqsanə qızı ilə belə

Həbsdən azadlığa çıxan müğənni Rəqsanə İsmayılova sosial şəbəkələrdə yenidən gündəmə gəlib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun qızı Aysun İsmayılova ilə birlikdə çəkilən yeni görüntüləri izləyicilərin marağına səbəb olub.

Sözügedən videoları Aysun öz şəxsi "İnstagram" hesabının hekayə bölümündə paylaşıb. Ana-balanın paylaşımı diqqət çəkib.

Görüntülərdə Rəqsanə və Aysun birlikdə gözəllik salonunu ziyarət edərək öz görünüşlərinə əl gəzdiriblər. Daha sonra onların alış-verişə çıxdıqları da əks olunub.

Paylaşımlara sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən çoxsaylı rəylər yazılıb.