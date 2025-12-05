https://news.day.az/azerinews/1800167.html Etibarlı tərəfdaşlar üçün maliyyə dayanıqlılığına dair mexanizmlər gücləndiriləcək Azərbaycanda etibarlı tərəfdaşlar üçün maliyyə dayanıqlılığına dair mexanizmlər gücləndiriləcək. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası"nda öz əksini tapıb.
Nazirlər Kabineti 2026-2028-ci illərdə Dövlət Kömrük Komitəsi, Maliyyə Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə gömrük ödənişlərinin hissə-hissə ödənilməsini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması və gömrük ödənişlərinin hissə-hissə ödənilməsini təmin edən çevik və şəffaf sistemin qurulmasını həyata keçirəcək.
