Etibarlı tərəfdaşlar üçün maliyyə dayanıqlılığına dair mexanizmlər gücləndiriləcək

Azərbaycanda etibarlı tərəfdaşlar üçün maliyyə dayanıqlılığına dair mexanizmlər gücləndiriləcək.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası"nda öz əksini tapıb.

Nazirlər Kabineti 2026-2028-ci illərdə Dövlət Kömrük Komitəsi, Maliyyə Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə gömrük ödənişlərinin hissə-hissə ödənilməsini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması və gömrük ödənişlərinin hissə-hissə ödənilməsini təmin edən çevik və şəffaf sistemin qurulmasını həyata keçirəcək.