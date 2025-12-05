https://news.day.az/azerinews/1800181.html Azərbaycanda “Gömrük–biznes” inkişaf modeli yaradılacaq Azərbaycanda "Gömrük-biznes" inkişaf modelinin yaradılacaq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası"nda öz əksini tapıb.
Azərbaycanda “Gömrük–biznes” inkişaf modeli yaradılacaq
Azərbaycanda "Gömrük-biznes" inkişaf modelinin yaradılacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası"nda öz əksini tapıb.
Dövlət Gömrük Komitəsi 2026-2028-ci illərdə xarici ticarət iştirakçıları ilə dayanıqlı tərəfdaşlıq mexanizminin formalaşdırılmasına xidmət edən "Gömrük-biznes" inkişaf modelinin yaradılması və müntəzəm qaydada məlumat mübadiləsinin aparılması, biznes subyektləri tərəfindən gömrük əməliyyatlarına əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədilə "özünet" prinsipinin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsini həyata keçirəcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре