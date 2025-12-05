Azərbaycanda “Gömrük–biznes” inkişaf modeli yaradılacaq

Azərbaycanda "Gömrük-biznes" inkişaf modelinin yaradılacaq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası"nda öz əksini tapıb.

Dövlət Gömrük Komitəsi 2026-2028-ci illərdə xarici ticarət iştirakçıları ilə dayanıqlı tərəfdaşlıq mexanizminin formalaşdırılmasına xidmət edən "Gömrük-biznes" inkişaf modelinin yaradılması və müntəzəm qaydada məlumat mübadiləsinin aparılması, biznes subyektləri tərəfindən gömrük əməliyyatlarına əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədilə "özünet" prinsipinin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsini həyata keçirəcək.