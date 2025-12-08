https://news.day.az/azerinews/1800826.html Türkiyəli futbolçunun maşını hərəkətdə olarkən alışdı - VİDEO - FOTO Türkiyənin "Samsunspor" klubunun futbolçusu Entoni Musabanın avtomobili yanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə o, hava limanından evinə gedərkən baş verib. Niderlandlı oyunçu kirayəyə götürdüyü avtomobillə hərəkətdə olarkən motorda yanğın çıxıb. Qısa zamanda yanğın avtomobilin salonuna da keçib.
Türkiyənin "Samsunspor" klubunun futbolçusu Entoni Musabanın avtomobili yanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə o, hava limanından evinə gedərkən baş verib.
Niderlandlı oyunçu kirayəyə götürdüyü avtomobillə hərəkətdə olarkən motorda yanğın çıxıb.
Qısa zamanda yanğın avtomobilin salonuna da keçib. Lakin futbolçu və ailəsi xəsarət almadan içəridən çıxa bilib.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
