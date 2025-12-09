Maşın darvazaya çırpıldı, sürücü öldü

Ağcabədidə avtomobil darvazaya çırpılıb.

"Qafqazinfo"nun xəbərinə görə, yol-nəqliyyat hadisəsi Ağcabədi şəhəri ərazisində baş verib.

Belə ki, Laçın rayon sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Xanlarov Bahadur idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və maşın yol kənarındakı həyətin dəmir darvazasına çırpılıb. 

Nəticədə sürücü B.Xanlarov hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.