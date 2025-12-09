https://news.day.az/azerinews/1800946.html Maşın darvazaya çırpıldı, sürücü öldü - FOTOLAR Ağcabədidə avtomobil darvazaya çırpılıb. "Qafqazinfo"nun xəbərinə görə, yol-nəqliyyat hadisəsi Ağcabədi şəhəri ərazisində baş verib.
Maşın darvazaya çırpıldı, sürücü öldü - FOTOLAR
Ağcabədidə avtomobil darvazaya çırpılıb.
"Qafqazinfo"nun xəbərinə görə, yol-nəqliyyat hadisəsi Ağcabədi şəhəri ərazisində baş verib.
Belə ki, Laçın rayon sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Xanlarov Bahadur idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və maşın yol kənarındakı həyətin dəmir darvazasına çırpılıb.
Nəticədə sürücü B.Xanlarov hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
