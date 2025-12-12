“Qarabağ” sığınacaqdakı o uşaqla görüşəcək

"Qarabağ" Futbol Klubu Qadın və Uşaq Sığınacağında "Qarabağ" - "Ayaks" (2:4) oyununu təkbaşına izləyən azyaşlı Əkbərlə görüş təşkil edəcək.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sığınacaq rəhbərliyi bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Paylaşımda qeyd olunub: "Çox sevinirik... Əkbər balamız "Qarabağ" FK ilə görüşəcək." Klub nümayəndələrinin sığınacağa zəng edərək yaxın günlərdə onunla görüşəcəklərini bildirdiyi vurğulanıb.

Bundan əlavə, izləyicilər balaca Əkbərə öz sevimli komandasının formasını hədiyyə ediblər.