Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyi "Women in Architecture Competition" müsabiqəsinin qaliblərini mükafatlandırıb - FOTO
Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyi "Women in Architecture Competition" müsabiqəsinin qaliblərini mükafatlandırıb.
Day.Az bu barədə səfirliyə istinadən xəbər verir.
"Böyük Britaniyanın dünya səviyyəli memarlıq mükəmməlliyi və Azərbaycanın inkişaf edən yaradıcı potensialı vurğulanır. Aparıcı memarlıq firmalar - Zaha Hadid Architects, Chapman Taylor Architects və Scott Brownrigg ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetindən və Azərbaycan Dövlət İncəsənət Akademiyasının tələbələrini dövrümüzün ən aktual problemlərindən biri olan şəhər yerlərində su çatışmazlığına innovativ həllər yaratmağa dəvət etdik. Bu təşəbbüs tərəfdaşlığımızın gücünü və qadınların təhsilini, peşəkar inkişafını və memarlıqda liderliyi dəstəkləmək üçün ortaq öhdəliyimizi əks etdirir.
Tərəfdaşlarımıza və iştirakçılarımıza vaxtlarına və sədaqətlərinə görə böyük təşəkkür edirik! Qalibləri təbrik edirik. Sizə böyük uğurlar arzulayırıq!", - diplomatik missiyanın sosial media hesabındaqeyd olunub.
