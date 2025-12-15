Otağın içində yetişdirilə bilən meyvə ağacları
Qapalı məkanlarda meyvə ağacı yetişdirmək mümkündür və getdikcə daha da populyarlaşır. Mütəxəssislər bildirir ki, düzgün qulluq göstərildikdə bu ağaclar təkcə çiçəklə deyil, həm də meyvə ilə sevindirə bilər. Bağban Samantha Serjantın sözlərinə görə, otaq şəraitində yetişdirilən meyvə ağacları üçün işıq və torpaq seçimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Day.Az xəbər verir ki, dibçəkdə yetişdirilən ağacların torpağı açıq sahədə böyüyənlərə nisbətən daha tez-tez yenilənməlidir. Əksər otaq meyvə ağacları maksimum işıq tələb edir. Bu isə adətən cənuba baxan pəncərələr və ya bitki lampaları vasitəsilə təmin olunur.
Mütəxəssislər otaq şəraitində yetişdirilə bilən 9 meyvə ağacını və onların baxım xüsusiyyətlərini açıqlayıb.
Cırtdan nar ağacları 21-35 litrlik dibçəklərdə rahatlıqla yetişdirilə bilər. Yaxşı inkişaf üçün üzvi maddələrlə zəngin və suyu yaxşı keçirən torpaq tələb olunur. Nar quraqlığa davamlı olduğu üçün tez-tez suvarmaya ehtiyac yoxdur.
Yetişmə şəraiti: parlaq işıq, yaxşı drenajlı torpaq.
Əncir ağacları qapalı məkanlarda geniş yayılıb, lakin xüsusilə soyuq aylarda qulluq tələb edir. Payızda yarpaqların saralması bitkinin istirahət dövrünə keçdiyini və suvarmanın azaldılmalı olduğunu göstərir. Bu ağaclar öz-özünə tozlanır.
Yetişmə şəraiti: parlaq işıq, yaxşı drenajlı torpaq.
Meyer limonu əl ilə tozlanmalıdır. Kiçik fırça ilə bir çiçəkdən digərinə polen ötürülməsi kifayətdir.
Yetişmə şəraiti: parlaq işıq, yaxşı drenajlı, azca turş torpaq.
Kumkat ağacları üzüm böyüklüyündə və qabığı ilə yeyilə bilən meyvələr verir. Gündə ən azı 8-10 saat günəş işığı tələb edir.
Yetişmə şəraiti: parlaq işıq, yaxşı drenajlı, azca turş torpaq.
Mandarinin torpağı daim nəm olmalı, lakin bataqlıq halına düşməməlidir. Qış aylarında budama aparmaq ağacın formasını yaxşılaşdırır, lakin tumurcuqlar əmələ gəldikdə budama dayandırılmalıdır.
Yetişmə şəraiti: parlaq işıq, yaxşı drenajlı, azca turş torpaq.
Avokadonun toxumdan otaq şəraitində yetişdirilməsi asandır. Lakin meyvə verməsi üçün 15-20 il vaxt tələb oluna bilər. Meyvə verməsi üçün birbaşa günəş işığı vacibdir.
Yetişmə şəraiti: parlaq işıq, yaxşı drenajlı torpaq.
Kalamondin sitrus növü əsasən qapalı məkanlarda yetişdirilir. Meyvələri xırda və turş olur, mürəbbə və içkilər üçün istifadə edilir. Quraqlığa və soyuğa davamlıdır.
Yetişmə şəraiti: parlaq işıq, yaxşı drenajlı, azca turş torpaq.
Zeytun ağacının meyvə verməsi üçün qışda sərin, lakin donmayan məkanda saxlanması tövsiyə olunur. Qışda da müntəzəm suvarma tələb edir.
Yetişmə şəraiti: parlaq işıq, yaxşı drenajlı torpaq.
Klementin (mandarin növü) - bu sitrus növü mandarinə oxşar şəkildə yetişdirilir. Çiçəkləmə dövründə ağac çoxsaylı çiçəklərlə örtülür. Zərərvericilərə qarşı yarpaqlar mütəmadi yoxlanmalıdır.
Yetişmə şəraiti: parlaq işıq, yaxşı drenajlı, azca turş torpaq.
Mütəxəssislər vurğulayır ki, düzgün işıqlandırma, uyğun torpaq və nəzarətli suvarma otaq şəraitində meyvə ağacı yetişdirməyin əsas şərtləridir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре