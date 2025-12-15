Azərbaycanın tədiyə balansında 1,1 milyard dollar kəsir yaranıb
2025-ci ilin 9 ayında Azərbaycanın tədiyyə balansının ümumi kəsiri 1,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə bu gün Azərbaycan Mərkəzi Bankının tədiyyə balansının 9 aylıq nəticələri ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında bildirilib.
Qeyd edilib ki, 2024-cü ilin 9 ayı üzrə tədiyyə balansı 181,6 milyon dollar həcmində profisitli olub: "Bu şəraitdə ölkənin strateji valyuta aktivləri 81,5 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Cari əməliyyatlar balansında 3 milyard dollar həcmində profisit qeydə alınıb (2024-cü ilin 9 ayında 4,0 milyard ABŞ dolları profisit)".
"Hesabat dövründə xam neftin orta qiyməti 70 ABŞ dolları/barel olub. Müqayisə üçün, 2024-cü ilin 9 ayında bu göstərici 86 ABŞ dolları/barel səviyyəsində formalaşmışdı. Təbii qazın qiyməti isə 12% artaraq min kubmetr üzrə 294 dollara qalxıb", - deyə əlavə edilib.
