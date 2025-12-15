“Şahdəniz”dən indiyədək hasil olunan qaz və kondensatın həcmi açıqlanıb

"Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasilata başlanılmasından indiyədək 263,2 milyard kubmetr qaz hasil edilib.

Day.Az bu barədə Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Hesabat dövründə yataqdan 52,3 milyon ton kondensat hasil edilib.

"Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasilata başlanılmasından 19 il ötür. "Şahdəniz" Mərhələ 1"in uğurla fəaliyyətə başlaması Azərbaycan qazının dünya bazarlarına çıxışında yeni qapılar açaraq ölkəmizin enerji təhlükəsizliyni möhkəmləndirib, iqtisadi inkişafı yeni mərhələyə yüksəldib", - məlumatda qeyd edilib.