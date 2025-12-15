https://news.day.az/azerinews/1802663.html “Neftçi” öz meydanında xal itirdi Futbol üzrə Misli Premyer Liqasında XV tura yekun vurulub. Day.Az xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş keçirilib. "İmişli" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edib - 1:1. "Neftçi" isə doğma meydanda "Sumqayıt"la bərabərə qalıb - 2:2. Qonaqlar 27 xalla 4-cü, meydan sahibləri isə 17 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb.
“Neftçi” öz meydanında xal itirdi
Futbol üzrə Misli Premyer Liqasında XV tura yekun vurulub.
Day.Az xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş keçirilib.
"İmişli" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edib - 1:1.
"Neftçi" isə doğma meydanda "Sumqayıt"la bərabərə qalıb - 2:2.
Qonaqlar 27 xalla 4-cü, meydan sahibləri isə 17 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре