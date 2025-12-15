“Neftçi” öz meydanında xal itirdi

Futbol üzrə Misli Premyer Liqasında XV tura yekun vurulub.

Day.Az xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş keçirilib.

"İmişli" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edib - 1:1.

"Neftçi" isə doğma meydanda "Sumqayıt"la bərabərə qalıb - 2:2.

Qonaqlar 27 xalla 4-cü, meydan sahibləri isə 17 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb.