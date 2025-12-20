Zərərli olduğu deyilən pendir növləri demensiyanın qarşısını alırmış
Pendirin istehlakı demensiyanın qarşısını almağa kömək edə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, İsveçli alimlər yağlı süd məhsulları, xüsusilə yağlı pendirlər və krem məhsullarının demensiya riskini azalda biləcəyini müəyyən ediblər.
Araşdırmada çedder, bri və qouda kimi pendirlər nümunə göstərilib.
Tədqiqat nəticəsinə görə, hər gün 50 qramdan çox, 20%-dən artıq yağ tərkibli pendir yeyənlər demensiya riskini 13% azaldır. Hər gün 20 qram və daha çox yağlı krem qəbul edənlərdə isə risk 16% aşağıdır.
Araşdırma göstərib ki, aşağı yağlı süd məhsulları, yağ, süd və fermentləşdirilmiş məhsullar (yoqurt, kefir, xama) ilə demensiya riski arasında əlaqə yoxdur.
Tədqiqat müəllifləri vurğulayırlar ki, bu nəticələr qoruyucu təsdiq deyil, yalnız statistik əlaqəni göstərir. Lund Universitetindən professor Emily Sonestedt qeyd edib ki, əvvəllər yağlı məhsulların sağlamlıq üçün zərərli hesab olunması fikri bu araşdırma ilə şübhə altına alınır.
Araşdırmada 27 670 isveçli vətəndaş izlənilib. Onların orta yaşı 58 idi və təxminən 25 il ərzində 3 208 nəfərdə demensiya aşkarlanıb. İştirakçılar gündəlik qida vərdişlərini və qidalanma tezliyini ətraflı qeyd ediblər.
