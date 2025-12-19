Azərbaycanda aqrar sahədə kadr çatışmazlığı var – Nazir müavini
Azərbaycanda aqrar sahədə mütəxəssis çoxluğu yoxdur, əksinə kadr çatışmazlığı mövcuddur. Xarici mütəxəssislərin cəlb edilməsinin əsas səbəbi də məhz budur. Yəni kəmiyyət olaraq çatışmazlıq var.
Day.Az xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlhamə Qədimova Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsində keçirilən "İxtisaslı kadr hazırlığı aqrar sektorun inkişafının əsasıdır" mövzusunda ictimai dinləmədə deyib.
Nazir müavini vurğulayıb ki, bunun səbəbi uzun illər ərzində aqrar sahəyə təhsil almağa marağın aşağı olması və mövcud kadrların yaşlanmasıdır:
"Yaşlanan kadrların sistemdən çıxması ilə boşluq yaranır və bu boşluq yalnız ali təhsil vasitəsilə, yəni dördillik təhsilə kifayət qədər tələbə cəlb etməklə aradan qaldırıla bilər. Bu isə qeyri-mümkündür. Məhz bu səbəbdən xaricdən mütəxəssis sifarişi yaranır".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре