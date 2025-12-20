Naxçıvanda vəkilin intizam məsuliyyətinə cəlb edilmə qaydaları dəyişir - Cərimə tətbiq olunacaq
Naxçıvanda vəkillərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilmə qaydalarında dəyişiklik ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Ali Məclisin dekabrın 19-da keçirilən plenar iclasında müzakirə olunan "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, vəkilin il ərzində minimal icbari tədris saatlarının toplanmaması halları aşkar olunduqda o, intizam məsuliyyətinə cəlb ediləcək.
Həmçinin, vəkil haqqında intizam tənbehi intizam pozuntusunun aşkar edildiyi gündən bir il (hazırkı müddət altı aydır), törədildiyi gündən isə iki il (hazırkı müddət bir ildir) müddətində tətbiq edilə biləcək.
Bununla yanaşı, vəkillərin İntizam Komissiyası intizam icraatının başlandığı gündən üç ay müddətində vəkilin iştirakı ilə araşdırma aparacaq və müvafiq rəyini Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinə təqdim edəcək. Əlavə araşdırmanın aparılmasına zərurət yaranarsa, həmin müddət üç ayadək uzadıla biləcək.
Bundan əlavə, vəkillərin İntizam Komissiyasının rəyi əsasında Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti tərəfindən vəkilə aşağıdakı intizam tənbehlərindən biri tətbiq edilə biləcək:
- xəbərdarlıq;
- töhmət;
- üzvlük haqqının 10 misli həcmində cərimə;
- "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində göstərilən hüquqpozmalara təkrarən yol verilməsinə və ya vəkil etikasına dair tələblərin üç dəfədən artıq pozulmasına görə pozuntunun dərəcəsindən və vəkilin peşəkarlıq səviyyəsindən, stajından, əvvəllər intizam tənbehi alıb-almamasından asılı olaraq üç aydan bir il müddətinədək vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmanın dayandırılması;
- vəkil adına ləkə gətirməklə vəkil peşəsinin nüfuzuna xələl gətirən hərəkətə yol verilməsinə və ya icraatında olan işlə bağlı normativ hüquqi aktların tələblərini kobud və ya mütəmadi olaraq pozmaqla təmsil etdiyi şəxsin maraqlarına ziyan vurulmasına görə Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyündən xaric edilmə.
Vəkillər barəsində intizam icraatı aparılarkən bu Qanunla yanaşı Vəkillərin etik davranış qaydaları haqqında Əsasnamənin və Vəkillərin İntizam Komissiyası haqqında Əsasnamənin tələbləri rəhbər tutulacaq.
Vəkilin hərəkətində pozuntu müəyyən edilmədikdə və ya icraata başlama müddəti keçdikdə intizam icraatı başlanılmayacaq və ya başlanılmış icraata xitam veriləcək.
Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin intizam tənbehi barədə qərarından bir ay müddətində məhkəməyə şikayət verilə biləcək.
