https://news.day.az/azerinews/1803883.html Naxçıvanda bu halda da vəkilin fəaliyyətinə xitam veriləcək Naxçıvanda vəkilin fəaliyyətinə xitam verilməsi qaydalarında dəyişiklik ediləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ Ali Məclisin dekabrın 19-da keçirilən plenar iclasında müzakirə olunan "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına xitam verildikdə vəkilin fəaliyyətinə xitam verilə biləcək.
Vəkilin fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin qərarından bir ay müddətində məhkəməyə şikayət verilə biləcək.
