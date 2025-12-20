Monteneqro ilə iqtisadi əməkdaşlıq əsas istiqamətlərdən biridir - Ceyhun Bayramov
İqtisadi əməkdaşlıq ənənəvi olaraq Azərbaycan və Monteneqro arasındakı münasibətlərdə vacib yer tutur və dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu gün Monteneqro Baş nazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Ervin İbraimoviç ilə birgə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Nazirin sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi bu istiqamətə xüsusi önəm verir.
"Keçirilən müzakirələr çərçivəsində, həmçinin hökumətlərarası komissiya formatında geniş spektrli məsələlər ətraflı şəkildə müzakirə olunub. Xüsusilə ticarət dövriyyəsi, qarşılıqlı üstünlüklərin təmin olunması və əməkdaşlığın genişləndirilməsi mövzuları gündəmə gətirilib", - deyə Ceyhun Bayramov bildirib.
Nazir həmçinin vurğulayıb ki, qarşılıqlı investisiyaların həcmi ümidverici dinamika göstərir.
"Xüsusilə Azərbaycan üçün turizm sektoru perspektivli sahədir. Yeni imkanlar və investisiya layihələri qeyd olunub və investorlar iştirak etməyə dəvət olunub. Həmçinin ixtisaslaşmış qurumlar və müvafiq təşkilatlar arasında turizm sahəsində birbaşa əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi vurğulanıb", - deyə o əlavə edib.
