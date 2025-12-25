Prezident İlham Əliyev AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus "Embraer 190" təyyarəsinin vurulmaısnın birinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Day.Az paylaşımı təqdim edir: