Baş Qərvənd və Eyvazxanbəyli kəndlərində işlər gələn il başa çatdırılacaq - Leysan Məmmədov
Trend xəbər verir ki, bu fikirləri Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin icraçı direktoru Leysan Məmmədov jurnalistlərə müsahibəsi zamanı səsləndirib.
Onun sözlərinə görə, 1-ci və 3-cü yaşayış kompleksində söküntü və şaquli planlaşdırma işləri başa çatıb:
"Ağdam şəhərində 5 yaşayış məntəqəsinin təməli qoyulub. Hal - hazırda 1-ci və 3-cü yaşayış kompleksində söküntü və şaquli planlaşdırma işləri başa çatıb. 4 və 5-ci yaşayış komplekslərində isə tikinti işləri davam etdirilir. Baş Qərvəndə və Eyvazxanbəyli kəndlərində isə Tikinti işləri davam etdirilir. Kəndlərdə davam etdirilən işlərin 2026-cı ilin sonunadək başa çatdırılması nəzərdə tutulub", - deyə o bildirib.
