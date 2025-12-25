https://news.day.az/azerinews/1805138.html Körpü uçdu, kanala düşən kombayn sürücüsü öldü - FOTO Sabirabad rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Milli.Az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Sarxanbəyli kəndində olub. Belə ki, kənd ərazisində pambıqyığan kombayn su kanalı üzərində olan körpüdən keçərkən körpü üçüb. Nəticədə kombayn aşaraq suya düşüb.
Körpü uçdu, kanala düşən kombayn sürücüsü öldü - FOTO
Sabirabad rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Milli.Az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Sarxanbəyli kəndində olub.
Belə ki, kənd ərazisində pambıqyığan kombayn su kanalı üzərində olan körpüdən keçərkən körpü üçüb. Nəticədə kombayn aşaraq suya düşüb.
Qəzada 37 yaşlı sürücü Nurlan Kərimli hadisə yerində ölüb. İlkin ehtimala görə, qəzaya səbəb körpünün qəzalı vəziyyətdə olmasıdır.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Qeyd edək ki, mərhum 3 uşaq atası imiş.
